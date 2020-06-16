В Украине может встретиться европейский и американский бизнес

После значительных законодательных новаций, принятых в Украине, ряд иностранных инвесторов изучают возможность переноса своих производственных мощностей из азиатских стран в Украину. Такое заявление на брифинге сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Он добавил, что сейчас активно идет релокация Евросоюзом, США, Канадой, Японией производств из стран Азии, поэтому правительство намерено поучаствовать в этом, предоставив возможность перенести эти мощности в нашу страну.

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"У нас на сегодня запланированы очередные телефонные переговоры с группой инвесторов из Америки, которые сейчас активно рассматривают семь проектов… Инвесторы там и по фармацевтике, и по автомануфактуре, и даже производству товаров военного назначения. Инвестиционные фонды. Даже голливудские фильмы хотят у нас снимать. Будем смотреть, во что это выльется, но мы хотим максимально быстро и активно поддержать инвесторов в Украине, чтобы они чувствовали себя комфортно", – сказал министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что инвестиционный офис, который будет централизовано заниматься вопросом привлечения инвестиций в Украину, откроется в сентябре. Об этом на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства сказал Владимир Зеленский.

Также мы сообщали, что в Украине продолжится процесс передачи украинских морских портов в концессию, что уже принесло пользу государству и заинтересовало инвесторов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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