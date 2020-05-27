В Европе считают, что украинские реки могут приносить прибыль и готовы инвестировать

Принятие закона "О внутреннем водном транспорте" может стимулировать приход в Украину иностранных инвесторов из Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС Матти Маасикас.

Посол поддержал закон, который был предварительно одобрен в парламенте.

"Евросоюз очень горячо поддерживает закон о внутреннем водном транспорте и ждет его принятия во втором чтении", – отметил он.

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Маасикас напомнил, что принятие этого закона, который должен привести украинское законодательство в соответствие с европейским, является обязательством Украины по Соглашению об ассоциации. Однако новые правила по речным перевозкам позволят Украине привлечь инвестиции и эффективнее использовать водные пути.

"Сейчас только 10% мощностей Днепра используются", – заявил он.

При этом законодательство создаст конкуренцию на рынке.

"Нужно установить рамки, равные права для тех, кто работает на этом рынке, и мы надеемся, что это будет предусмотрено в этом законе. После принятия этого закона (к украинскому рынку водных путей) будет поступать больше инвестиций с европейской стороны. Европейский инвестиционный банк и ЕБРР уже выразили свою заинтересованность в этом", – рассказал Маасикас.

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24 апреля 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который президент Владимир Зеленский поручал принять еще в 2019 году.

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