Зеленский рассказал, как будут привлекать инвестиции в Украину: 7 млрд за 18 месяцев

Инвестиционный офис, который будет централизовано заниматься вопросом привлечения инвестиций в Украину, откроется в сентябре. Об этом на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства сказал Владимир Зеленский.

"Инвестиционный офис мы откроем в конце сентября. Мы взяли туда руководителем господина (Левана) Варшаломидзе, который строил Батуми. Там сейчас изменение кадровой политики. ... Мы решили что один единый прозрачный офис будет работать уже в сентябре. И только он будет заниматься всеми инвестициями. Первый план я уже им предложил, там план быстрых инвестиций в Украину в течение 18 месяцев в размере 7 млрд долларов. Уже есть понятные компании, понятные люди", – сказал президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что законопроект про "инвест-няню" будет в ближайшее время зарегистрирован в Верховной Раде.

"Сейчас в мире кризис, и нужно бороться за инвестиции. Сейчас в мире своего рода экономический национализм. Каждый думает о своей стране. Все притормозили любые инвестиции, но мы будем бороться. поэтому мы уменьшили планку. Было условие, что "инвест-няня" будет, если б была инвестиция в Украину 100 млн долларов. Сейчас мы хотим, чтобы эта цифра была меньше. Мы настроены не только на западных инвесторов. Мы также будем думать об украинских инвесторах, которые обращались к нам с этим. Это для всех, поэтому мы понизили планку... до 30 млн долларов", – сказал Владимир Зеленский.

Ранее на пресс-конференции Зеленский рассказал, как спасают экономику Украины.

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