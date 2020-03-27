В Украине на время карантина заморозят тарифы на мобильную связь – АМКУ

Антимомонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал крупнейшим мобильных операторов Украины во время всеукраинского карантина оставить без изменений тарифы на мобильную связь и интернет. Эта рекомендация АМКУ являются обязательной для исполнения, о чем сообщается на сайте комитета.

Так, АМКУ полагает, что изменение тарифных планов мобильными операторами, закрытие дешевых тарифных планов или принудительный перевод граждан на более дорогие – это нарушение условий честной конкуренции и злоупотребление компаниями своим доминирующим положением на рынке.

Более того, АМКУ отмечает, что такие действия мобильных операторов могут сделать невозможным получение своевременной информации украинцами, которые на время карантина вынуждены самоизолироваться и работать из дома.

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"В связи с внедрением ограничительных мероприятий, связанных с распространением на территории Украины коронавирусной болезни (COVID-19), предотвращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг", – говорится в рекомендациях АМКУ.

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Напомним, в Украине до 24 апреля действует карантин, на время которого прекратили работать все учебные и развлекательные заведения, крупные торговые точки (кроме продуктовых магазинов и аптек), а также была остановлена работа метро, междугороднего автобусного и железнодорожного сообщения.

Также президент Владимир Зеленский объяснил, зачем в Украине объявили ЧС , и рассказал что до окончания 27 марта Украина закроет государственную границу и прекратит все пассажирские перевозки.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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