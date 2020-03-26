"Это не о диктатуре": Зеленский сказал, зачем в Украине объявили ЧС

Режим общенациональной чрезвычайной ситуации, который 25 марта Кабинет министров Украины ввел в стране на один месяц, не следует путать с чрезвычайным положением.

Об этом в новом видеообращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, напомнив о том, что чрезвычайная ситуация является временным правовым режимом, который "консолидирует работу всех органов власти и в то же время не ограничивает конституционные права граждан".

Читайте также: Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия

"Этот режим – не о диктатуре, это – о дисциплине. Мы действуем так жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому до конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки", – напомнил президент.

Он напомнил и о своем призыве к украинцам за границей возвращаться на Родину, отметив, что большинство так и поступило, но остальных – то есть, более 80 тыс. человек – власти возвращали домой на самолетах, поездах и автобусах.

"Но сегодня мы у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые все еще находятся за границей, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наша обязанность как государства – заботиться о каждом украинце", – добавил Зеленский. В тренде "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Арсений Яценюк

Президент пообещал, что ни об одной гражданине страны за границей не забудут, но о тех из них, кто не вернется в ближайшие два дня, будут заботиться диппредставительства и общины Украины.

"Мы будем постепенно возвращать вас, но с учетом эпидемической ситуации в месте вашего пребывания, а также уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – предупредил глава государства.

Полная версия видеообращения Владимира Зеленского ниже:

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине было зафиксировано 156 случаев заражения COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама