В Украине началась земельная реформа: сколько полей "поместится" в одни руки

Предполагается, что некоторые арендаторы не смогут выкупить всю землю, которой сейчас пользуются

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В среду, 13 ноября, после пятичасовых дискуссий Верховная Рада все-таки проголосовала за законопроект об открытии рынка земли. Его поддержали 240 народных депутатов из 395, присутствовавших в зале.

Много дискуссий вызывали положения земельных законопроектов о том, сколько земли может иметь в собственности одно лицо или одна фирма. Правительственный законопроект предлагал норму в 15% площади сельхозземель в пределах области или 0,5% – в пределах страны. Проголосованный законопроект устанавливает другие ограничения: 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Сейчас в Украине насчитывается около 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Получается, в "одних руках" может быть сосредоточено до 200 тыс. гектаров земли. Многие противники законопроекта говорили, что это слишком много (это больше, чем два Киева), поскольку создает предпосылки для скупки сельхозземель крупным бизнесом в ущерб фермерам и мелким производителям.

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Однако, по данным специализированных изданий, сегодня в Украине существует несколько агрохолдингов, фактически владеющих более чем 500 тысячами га земли. Согласно закону, нынешние арендаторы имеют преимущественное право на покупку земли, которую обрабатывают. Поэтому получается, что крупные фирмы не смогут приобрести в собственность всю землю, которую используют сейчас.

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Контролировать площадь земли в собственности будут с помощью Государственного земельного кадастра, который "привяжут" к Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, а также и Госреестром актов гражданского состояния.

Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня" – Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать

Напомним, хотя в повестке дня Верховной Рады стоял правительственный законопроект № 2178 и 10 альтернативных (№№2178-1 – 2178-10), но на голосование – очевидно, ввиду отсутствия времени – был поставлен только один законопроект из числа альтернативных: №2178-10, который поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

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