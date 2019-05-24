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В Украине начали падать цены на морковь

24 мая, 14:31

О тенденциях на рынке сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации

Фото: Pixabay

Рост цен на морковь, который продолжался в течение шести предыдущих недель в Украине, не только прекратился, но и сменился на снижение. Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

Аналитики напомнили, что в этом сезоне показатели отпускных цен на продукцию достигли исторического максимума.

"Параллельно с постепенным ростом цен, спрос со стороны покупателей также постепенно ослабевал, а в начале прошлой недели торговля в данном сегменте практически остановилась", – говорится в сообщении.

Из-за этого, как отметили в УПОА, производители пытались реализовать остатки моркови из хранилищ и начали снижать цены. В результате прошлая неделя закончилась установлением нового ценового диапазона – 16-20 грн/кг.

"Пока у украинских фермеров еще будут в наличии скрытые запасы моркови, основным фактором ценообразования в данном сегменте будет именно покупательская активность", – добавили аналитики.

Ранее эксперты УПОА прогнозировали, что в апреле-мае в Украине может возникнуть дефицит качественной моркови. В Ассоциации отмечали, что в марте на рынках предлагалась морковь невысокого качества, а фермеры сообщали о проблемах с ее хранением.

Как повысились цены на овощи в Украине по сравнению с прошлым годом, в начале мая узнавали "Сегодня":


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Тег продукты, морковь, цены на продукты, рост цен

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