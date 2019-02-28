Масштабная индексация пенсий: в Кабмине обсудили детали

Средняя сумма пенсионных доплат составит 250 гривен

Масштабная индексация пенсий: в Кабмине обсудили детали 2019-02-28T18:10:00+02:00 Экономика Средняя сумма пенсионных доплат составит 250 гривен

С марта в Украине начинается масштабная индексация пенсий. Задержек не будет, начисления будут осуществлены автоматически. Об этом шла речь на заседании коллегии Министерства социальной политики.

Средняя сумма доплат составит 250 гривен. Те пенсионеры, доход которых ниже прожиточного минимума, получат индексацию в размере 2410 гривен – двумя равными частями.

На заседании также обсуждалась монетизация субсидий. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что работа Министерства изменила подход к решению проблем людей, нуждающихся в социальной поддержке.

Отметим, что премьер Владимир Гройсман будет гостем студии "Сегодня" в 19:00. Речь пойдет о пенсиях, дорогах и коммунальных тарифах – обо всем, что волнует украинцев.

Подробнее об изменениях, которые будут в марте, читайте в статье: "Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента".

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, как будут расти пенсии украинцев в 2019 году. С 1 января минимальная пенсия увеличилась для тех пенсионеров, которым исполнилось 65 лет и чей стаж работы превышает 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин). Помимо этого, минимальные пенсии будут пересчитаны еще дважды из-за роста прожиточного минимума:

с 1 июля – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1564 грн;

с 1 декабря – перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума до 1638 грн.

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