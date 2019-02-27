В Украине начинается системное повышение пенсий: Гройсман уточнил детали

Выплаты будут расти каждый год согласно формуле, которая учитывает инфляцию

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине начинается системное повышение пенсий: Гройсман уточнил детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56e/d4a/5c656ed4a40af.jpg 2019-02-27T12:03:05+02:00 Экономика Выплаты будут расти каждый год согласно формуле, которая учитывает инфляцию

Запланированная на 1 марта индексация пенсий ознаменует начало системного перерасчета выплат. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Этот перерасчет происходит, потому что нам удалось объединить усилия и принять закон о новой пенсионной системе. Он является системным и рассчитан по показателям роста средней заработной платы в прошлом году, компенсация будет на 50% роста и 50% инфляции прошлого года", - сказал Гройсман.

По словам Гройсмана, перерасчет пенсий коснется более 10 миллионов украинцев.

Также премьер-министр анонсировал доплаты украинцам с минимальной пенсией за счет средств, полученных от растаможки автомобилей на еврономерах. Ранее президент Украины Петр Порошенко уже отмечал, что таким пенсионерам выплатят по 2410 гривен.

Как уточнял позже вице-премьер-министр Павел Розенко, 2410 гривен выплатят двумя траншами. Первая выплата состоится с 1 марта, вторая – с 1 апреля. Такой шаг, по словам Розенко, необходим, чтобы выплата компенсации не подстегнула инфляцию в Украине.

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