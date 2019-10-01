Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,2
26,35

В Украине начинают действовать новые счета для зачисления налогов

1 октября, 13:38

Счета действуют в соответствии со стандартом IBAN

/ Фото: пресс-центр НБУ

Со вторника, 1 октября, в Украине начинают действовать новые реквизиты счетов для зачисления налогов по стандарту IBAN (International Bank Account Number, международный номер банковского счета). Об этом информирует пресс-служба Государственной казначейской службы.

"Счета для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 1 октября 2019 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, которые контролируют выполнение поступлений бюджета, и на веб-страницах главных управлений Госказначейства в областях и Киеве.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что с 5 августа 2019 года в Украине стартовал переход на IBAN. Он будет продолжаться до 31 октября, а с 1 ноября этого года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах.

В тренде
ПАСЕ без делегации Украины и программа действий Кабмина: итоги дня

IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:

  • код Украины – две буквы (UA);
  • контрольный разряд – две цифры;
  • код банка – шесть цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября – от 5 до 14 символов, а с 1 ноября – от 5 до 19 символов).

Между тем на акции у Офиса президента, которая состоялась накануне, предприниматели выступили против налогового давления. Подробнее – в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

налоги госказначейство IBAN

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцевЭкономика
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услуги
Только по согласию абонента: мобильным операторам запретят включать в тариф лишние услугиЭкономика
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделю
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделюФинансы
"Будут просить деньги – жалуйтесь": экс-зам Супрун рассказал о новом этапе медреформыЭкономика

Новости партнеров

Loading...