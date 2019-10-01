В Украине начинают действовать новые счета для зачисления налогов

/ Фото: пресс-центр НБУ

Со вторника, 1 октября, в Украине начинают действовать новые реквизиты счетов для зачисления налогов по стандарту IBAN (International Bank Account Number, международный номер банковского счета). Об этом информирует пресс-служба Государственной казначейской службы.

"Счета для зачисления налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты в соответствии со стандартом IBAN будут действовать с 1 октября 2019 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что реквизиты новых счетов можно получить в соответствующих органах, которые контролируют выполнение поступлений бюджета, и на веб-страницах главных управлений Госказначейства в областях и Киеве.

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Новости "Сегодня" писали, что с 5 августа 2019 года в Украине стартовал переход на IBAN. Он будет продолжаться до 31 октября, а с 1 ноября этого года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах.

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IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:

код Украины – две буквы (UA);

контрольный разряд – две цифры;

код банка – шесть цифр;

счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября – от 5 до 14 символов, а с 1 ноября – от 5 до 19 символов).

Между тем на акции у Офиса президента, которая состоялась накануне, предприниматели выступили против налогового давления. Подробнее – в нашем сюжете:

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