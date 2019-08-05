Запуск IBAN в Украине: банковские счета переходят на новый стандарт

В Украине с понедельника, 5 августа, стартует введение международного номера банковского счета (International Bank Account Number, IBAN), а с 1 ноября его использование станет обязательным. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"С 5 августа 2019 года новые счета клиентам банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета", – сказано в сообщении.
В НБУ добавили, что переходный период будет продолжаться до 31 октября, а с 1 ноября этого года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах.
"То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN", – подчеркнули в регуляторе.
При этом все платежные карточки, эмитированные банками, остаются в силе, они являются платежным инструментом.
IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:
- код Украины – две буквы (UA);
- контрольный разряд – две цифры;
- код банка – шесть цифр;
- счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября – от 5 до 14 символов, а с 1 ноября – от 5 до 19 символов).
"В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "код банка" и "счет" в любых вариациях", – отметили в НБУ.
Новости "Сегодня" сообщали, что Нацбанк обновит требования к формированию межбанковских электронных расчетных документов из-за перехода на стандарт IBAN. Регулятор предлагает с ноября 2019 года исключить в них реквизит "код банка", так как IBAN уже содержит информацию о коде банка.
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