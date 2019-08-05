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Запуск IBAN в Украине: банковские счета переходят на новый стандарт

Сегодня, 06:06

Номера банковских счетов украинцев изменятся, в них появится больше символов

Фото: Ощадбанк / Facebook

Фото: Ощадбанк / Facebook

Запуск IBAN в Украине: банковские счета переходят на новый стандарт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Финансы Номера банковских счетов украинцев изменятся, в них появится больше символов

В Украине с понедельника, 5 августа, стартует введение международного номера банковского счета (International Bank Account Number, IBAN), а с 1 ноября его использование станет обязательным. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"С 5 августа 2019 года новые счета клиентам банки будут открывать в соответствии с требованиями стандарта IBAN. В то же время действующие номера счетов банки будут менять в соответствии с требованиями этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета", – сказано в сообщении.

В НБУ добавили, что переходный период будет продолжаться до 31 октября, а с 1 ноября этого года применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в частности при трансграничных переводах.

"То есть все переводы с 1 ноября 2019 года будут осуществляться только с использованием IBAN", – подчеркнули в регуляторе.

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При этом все платежные карточки, эмитированные банками, остаются в силе, они являются платежным инструментом.

IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов в такой последовательности:

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  • код Украины – две буквы (UA);
  • контрольный разряд – две цифры;
  • код банка – шесть цифр;
  • счет – длина номера счета не является фиксированной (до 31 октября – от 5 до 14 символов, а с 1 ноября – от 5 до 19 символов).

"В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в документах на перевод средств могут заполнять реквизиты "код банка" и "счет" в любых вариациях", – отметили в НБУ.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: НБУ / Facebook

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Источник: НБУ / Facebook

Новости "Сегодня" сообщали, что Нацбанк обновит требования к формированию межбанковских электронных расчетных документов из-за перехода на стандарт IBAN. Регулятор предлагает с ноября 2019 года исключить в них реквизит "код банка", так как IBAN уже содержит информацию о коде банка.

Ранее в НБУ анонсировали введение в оборот 1000-гривневой купюры. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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НБУ банки IBAN

Источник: Сегодня

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