В Украине начнут продавать "законсервированные" тюрьмы: куда пойдут деньги от продажи

В Украине, где планируют реформировать и улучшить содержание заключенных, законсервированные тюрьмы выставят на продажу, а 70% поступлений направят на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Минюст подал в парламент проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№3591), которым предлагается внести изменения в статьи 29 и 30 Бюджетного кодекса. Согласно им предполагается отнести к доходам общего фонда (30%) и специального фонда (70%) бюджета средства, полученные от продажи, в соответствии с законом "Об управлении объектами государственной собственности", недвижимого имущества Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, который непосредственно не обеспечивает выполнение установленных законодательством задач и функций.

"На сегодняшний день у нас существует 27 законсервированных тюрем, использовать которые, например, для разгрузки следственных изоляторов, невозможно. Кроме того, за последние три года наполнение тюрем сократилось и стабилизировалось примерно на уровне 35 тыс. человек. Ввиду этого сегодня мы считаем целесообразным закрыть в 2020 году 9 учреждений исполнения наказаний и "донаполнить" соответствующие по режиму тюрьмы, оптимизируя таким образом расходы на тюремную систему", – сообщил Малюська.

Реклама

Деньги, которые поступят в спецфонд госбюджета, будут направлены на строительство, реконструкцию (реставрацию) и капитальные ремонты объектов Государственной уголовно-исполнительной службы.

"Благодаря продаже замороженных тюрем, которых у нас избыток, мы сможем вынести старые следственные изоляторы за пределы городов или в промзоны, повысить стандарты содержания заключенных и соблюдения их прав и уменьшить расходы на текущее содержание СИЗО благодаря энергоэффективности и отсутствию необходимости в постоянных ремонтах", – заявил министр.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама