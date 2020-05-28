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Малюська заявил, что первый этап по сокращению тюрем будет запущен уже на этой неделе

28 мая, 04:20

Елена Вус Елена Вус

Будет объявлен перечень из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания

Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Mind.

По его словам, первый этап Минюст запустит уже на этой неделе и объявит перечень из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания).

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"Мы не можем позволить содержание тюрьмы, загруженной на 30-40%. Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно – вследствие определенного лоббитуда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", – отметил министр.

Также по его словам, в течение года ожидаются изменения в законодательство, которые позволят переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности, что будет способствовать дальнейшему их сокращению.

Малюська отметил, что это нужно для экономии средств.

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"В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн / мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", – пояснил он.

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Напомним, ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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