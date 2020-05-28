Малюська заявил, что первый этап по сокращению тюрем будет запущен уже на этой неделе

Будет объявлен перечень из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания

Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию Mind.

По его словам, первый этап Минюст запустит уже на этой неделе и объявит перечень из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания).

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"Мы не можем позволить содержание тюрьмы, загруженной на 30-40%. Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно – вследствие определенного лоббитуда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", – отметил министр.

Также по его словам, в течение года ожидаются изменения в законодательство, которые позволят переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности, что будет способствовать дальнейшему их сокращению.

Малюська отметил, что это нужно для экономии средств.

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"В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн / мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", – пояснил он.

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Напомним, ранее украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.

Кроме того, глава Минюста Денис Малюська предложил выставить на торги украинские тюрьмы, а полученные от продажи деньги направить на улучшение условий содержания заключенных.

А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:

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