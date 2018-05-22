В Украине нашли альтернативу авто на еврономерах

Усложнение правил ввоза автомобилей на еврономерах и неопределенная ситуация с их легализацией в Украине приводит к тому, что отечественные автолюбители начали осваивать новое направление поставок относительно недорогих легковушек. Их взоры обратились на Северную Америку, пишет УБР.

Например, из Мексики, где много дочерних предприятий известных автомобильных брендов, согласно данным Укравтопрома, только за первый квартал этого года к нам поставили более 2,5 тыс. автомобилей на сумму почти в $20 млн.

В первую очередь, через Мексику в Украину гонят "дизельгейтные" Volkswagen Golf Sportwagen (в Европе он называется Golf Variant), которые запрещены в США. Все они 2014-2015 гг., но с нулевым пробегом.

"Они стоят от $18 000. Новые немецкие – $30 000. На них очереди, но сейчас не продают из-за проблем с сертификацией. Благодаря этим машинам "Фольксваген" в Украине пару раз был лидером рынка за последние месяцы", — говорит главред проекта Авто24 Сергей Матусяк.

И отличие не только в цене. У мексиканских "Гольфов" даже начинка побогаче, нежели у европейских собратьев. Если за $18 тыс. покупателю достанется базовая комплектация, то за $22 тыс. уже можно отхватить полный фарш с панорамной крышей, продвинутой медиа- и аудиосистемой, адаптивным круиз-контролем с системой автоматического торможения и пр. Такие не на каждый европейский рынок поставляются.

В целом, по словам экспертов, если говорить о б/у автомобилях из Мексики, то эти машины растамаживают, и ставят на них украинские номера.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко изменил правила ввоза авто в Украину. Новшества касаются сертификата подтверждения соответствия экологическим стандартам.