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В Украине обвалились цены на лук нового урожая

4 июня, 08:11

"Молодой" овощ стараются распродать как можно быстрее

Фото: Pixabay

Цены на лук, которые начали падать в середине мая, за 1-2 июня обвалились почти в два раза. Речь идет о "молодом" луке, резкое снижение стоимости которого посеяло панику среди украинских производителей, сообщает "Инфо-Шувар".

Специалисты считают, что такая ситуация была ожидаемой. Падение цены обусловлено сезонным увеличением предложения раннего украинского лука. Кроме того, некоторые трейдеры продолжают распродавать остатки импортного раннего лука.

"Трейдеры не успели распродать импортный ранний лук, а сбор урожая украинского раннего лука в самом разгаре. Эта продукция не хранится, ее нужно достаточно быстро продавать. Учитывая увеличение производственных площадей в Украине под луком, в целом неудивительно, что цены так резко пошли вниз. Кстати, в начале лета такая ситуация случается достаточно часто, опытные продавцы об этом прекрасно знают и умеют зарабатывать даже в таких экстремальных условиях", – отмечает руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар".

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По состоянию на 3 июня оптовые цены на ранний лук составляли 10-17 гривен за килограмм. 

Как известно, весной-2019 Украина была вынуждена увеличивать импорт лука. В первой половине апреля цены резко пошли вверх и в середине весны достигли беспрецедентно высоких показателей в 24-28 грн/кг.

Напомним, также Украина идет на рекорд по импорту картошки. Впервые на отечественных прилавках появился узбекский корнеплод:


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Тег цены, лук, цены на продукты, оптовые цены

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