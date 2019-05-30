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В Украине рухнули цены на "молодую" капусту

30 мая, 16:17

Ранние овощи стремительно дешевеют, отмечают аналитики

Фото: Сегодня

В апреле цены на овощи для борща росли в 25 раз быстрее инфляции, но теперь постепенно снижаются. Так, "молодая" капуста подешевела за май в два раза и стала самой доступной по цене товарной позицией на рынке ранних овощей. В опте ранняя капуска продается уже по 5-6 гривен за килограмм, отмечают аналитики "Инфо-Шувар".

Причиной резкого снижения цены, по словам экспертов, стало существенное повышение предложение от отечественных производителей. Сезон ранней капусты традиционно начался в конце марта с поставок импортной капусты, а уже через месяц ее полностью вытеснила украинская продукция.

"Мы ожидали такой ситуации на рынке. Еще в начале весны, после общения с производителями и продавцами семян, стала понятна перспектива существенного расширения производственных площадей под ранней капустой на Юге и Закарпатье. Основанием для увеличения плантаций стали относительно высокие цены на раннюю капусту в течение предыдущих двух сезонов. Высокая цена на "старую" капусту во второй половине зимы тоже была стимулом для украинских производителей ранней продукции. Поэтому, даже дождливая и прохладная весна не помешала проседанию цены. Сегодня капуста является самым дешевым ранним овощем в Украине", – рассказывает руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

Специалисты напомнили, что сезон продажи прошлогодней капусты в 2019 году закончился досрочно и с рекордно высокими ценами. Уже в начале мая "старую" капусты было сложно найти на рынках и магазинах Украины, остатки продавались по 35-40 гривен за килограмм.

Напомним, также в Украине появилась молодая картошка. Цены на этот овощ заметно снизились:


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Тег цены, цена, овощи, капуста, цены на продукты, оптовые цены

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