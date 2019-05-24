В Украине появилась молодая картошка: цены упали на 30%
Ранний картофель сравнялся по стоимости со "старым"
В апреле цены на овощи для борща росли в 25 раз быстрее инфляции, но теперь постепенно снижаются. При этом в Украине растет предложение ранней картошки. Соответственно, этот продукт становится все более доступным по цене, благодаря чему на него растет и спрос, сообщают аналитики "Инфо-Шувар".
На оптовых рынках отечественный картофель нового урожая продается по 9-17 гривен за килограмм в зависимости от калибра клубней.
"Эта цена минимум на 30% ниже, чем цена в предыдущем году. И на 15% ниже цены, которая была в конце мая 2017 года", – подсчитали аналитики.
Импортный молодой картофель везут из Азербайджана и Франции. Цена на него колеблется в диапазоне 10-20 гривен за килограмм – азербайджанский продукт дешевле французского. Оптовики отмечают, что во второй половине мая спрос практически полностью сместился в пользу украинской продукции, поэтому объемы импорта падают.
"Интересно и то, что на этой неделе почти сравнялись цены на раннюю и "старую" картошку", – подчеркивают аналитики.
Как известно, из-за снижения урожайности и сокращения производственных площадей цены на картофель урожая 2018 года весной 2019-го достигли рекордно высоких показателей. Сегодня "старая" картошка продается оптом по 8-9 гривен за килограмм. Год назад она была вдвое дешевле.
Напомним, также в Украине разгорается сезон клубники. Стоимость ягоды пока кусается, но эксперты объяснили, когда ждать снижения цен:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине появилась молодая картошка: цены упали на 30%". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Украине начали падать цены на морковь
О тенденциях на рынке сообщили в Украинской плодоовощной ассоциации
После заморозков и дождей: будет ли дефицит клубники и чего ждать от цен
Стоимость ягоды уже стала падать, но это только начало, прогнозируют эксперты