В Украине официально начался переход на цифровое ТВ

Сначала аналоговое вещание отключат в двух областях

В Украине стартовало отключение аналогового телевизионного сигнала и переход на цифровое телевещение. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, ссылаясь на постановление Кабинета министров № 509 от 13 июня 2018 года.

"31 июля 2018 аналоговое телевизионное вещание прекращается в Киеве и Кировоградской области, 31 августа 2018 – на всей территории страны", - сообщили в Нацсовете.

Ранее в Нацсовете предупредили, что переход Украины на цифровое ТВ снова "притормозил" - совет может отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два, если после отключения аналогового сигнала в Киеве и Кировоградской области будут выявлены проблемы с запуском цифрового вещания.

Нацсовет также обратился к дистрибьюторам крупнейших торговых марок, которые поставляют на украинский рынок преобразователи цифрового сигнала, чтобы они максимально обеспечили торговые сети необходимым оборудованием.

Напомним, ранее переход Украины на цифровое телевидение оказался под угрозой срыва, так как Нацсовет по вопросам телерадиовещания не смог собраться, чтобы утвердить необходимые документы.

Перед этим Кабмин перенес сроки отключения аналогового телевещания на 31 августа 2018 года.

Сайт "Сегодня" писал о том, как украинцы выиграют от перехода на цифровое телевещание. Специалисты отмечают, что технически аналоговое телевидение устарело – если его отключить, то можно будет развивать скоростной интернет в Украине.