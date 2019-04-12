В Украине открыли первый завод по производству электрофурнитуры

Завод построен в Белой Церкви Киевской области

В Белой Церкви Киевской области открыли первый в Украине завод по производству электрофурнитуры. Предприятие построили на базе местного индустриального парка. В планах владельцев – конкурировать не только на украинском, но и на международном рынке.

Завод планирует выпускать более 4,5 млн единиц продукции в год, в частности, розетки, выключатели, монтажные боксы.

"Большинство стран хотят, чтобы мы производили только сырье. Сырье поставляли за границу, они там будут делать продукцию и продукцию продавать нам. Это ничего не даст нам для экономического роста, и мы должны делать свое производство", – заявил основатель инвестиционной группы UFuture, которая вложила средства в завод, Василий Хмельницкий.

Чтобы поддержать украинских бизнесменов, на базе местного индустриального парка также планируется построить ряд промышленных помещений с готовой современной инженерной инфраструктурой, после чего сдавать их в аренду предпринимателям, которые хотят развивать отечественную промышленность в сферах электротехники, строительства и машиностроения.

"Вы приходите, мы вам вырезаем участок, такой, как вам нужно. Подводим, даем все коммуникации, подключаем институт, который вам посчитает, сколько оборудования нужно – ни больше ни меньше, а мы вам еще и построим. Это решение под ключ. Так работает весь цивилизованный мир", – заявил исполнительный директор индустриального парка "Белая Церковь" Владимир Хмурич.

Предприниматель Василий Чертков, который занимается производством гибкой упаковки, считает, что чем больше таких предложений для малого и среднего бизнеса, тем быстрее будет развиваться собственное производство в Украине.

"Чтобы открыть производство, особенно в начале, когда ты строишь некую площадку, – очень много нужно разрешений разных – с электроэнергией, с разными коммуникациями. Здесь ребята предлагают готовое решение – это очень круто", – сказал он.

Уже в этом году на территории индустриального парка начнут строить еще три завода. Всего в планах инвесторов открыть в Украине около 20 предприятий.

Ранее сообщалось, что в Дергачах Харьковской области начали строить многофункциональный комплекс по переработке бытовых отходов.

Между тем, чешская автомобилестроительная компанияSkoda Auto отказалась от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине.

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