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В Украине оживилась розничная торговля

23 июля, 12:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Объемы увеличились по сравнению с прошлым годом

Пока коронавирус обваливает мировую торговлю, розничный товарооборот в Украине все равно продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Так, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2020 года вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 528,7 млрд гривен. В частности, в июне оборот вырос на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Больше всего показатель увеличился в таких областях:

  • Черниговская – на 10,8%, до 9,9 млрд гривен;
  • Луганская – на 10%, до 5 млрд гривен;
  • Волынская – на 7,9%, до 9,8 млрд гривен.

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"Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-июне 2020 года составил 386,1 млрд грн, что на 3,7% больше показателя за январь-июнь 2019 года", - также говорится в экспресс-выпуске Госстата.

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Напомним, в правительстве ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. При этом в правительстве уже предупредили, что не следует ждать очень быстрого завершения кризиса. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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торговля статистика Украина Госстат оборот розничная торговля

Источник: Сегодня

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