В Украине пересчитали коров, свиней, овец и коз

Информацию опубликовал Госстат по состоянию на 1 ноября 2019 года

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По состоянию на 1 ноября 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также свиней, овец и коз по сравнению с аналогичной датой 2018-го. При этом количество домашних птиц увеличилось.

Это следует из данных, обнародованных пресс-службой Государственной службы статистики.

Поголовье крупного рогатого скота сократилось до 3,5 млн голов (-5,5%), в том числе коров – до 1,9 млн голов (-4,8%).

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Поголовье свиней уменьшилось до 6,1 млн голов (-4,1%), а овец и коз – до 1,4 млн голов (-3,3%).

При этом количество домашних птиц, наоборот, увеличилось – до 243,7 млн голов (+3,4%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 грн за одну голову, которая выплачивается дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

Несмотря на то, что Украина покупает больше сыра, чем продает, в Украине производят необычные сорта этого продукта. Например, в селе Подлесное Кировоградской области выпускают сыры из молока альпийских коз. Этих экзотических для нашей местности животных сюда завезли два года назад. Сейчас насчитывается уже несколько сотен голов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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