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В Украине пересчитали надбавки к пенсиям: кому и сколько доплатят

29 июля, 17:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин обновил порядок выплат для пожилых украинцев

Одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и которые уже получали 500 гривен надбавки к пенсии, теперь будут выплачивать по 685 гривен ежемесячно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Выплата назначена "задним числом" – с 1 января 2020 года. Она положена пенсионерам старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе.

Размер помощи рассчитывается по формуле и составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас прожитминимум для этой категории равен 1712 гривням, соответственно сумма помощи – 685 гривен.

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"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

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Напомним, с 1 июля из-за повышения прожиточного минимума части украинцев повысили пенсии. Кроме того, немного выросла надбавка за стаж.

А о том, как накопить себе на пенсию, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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