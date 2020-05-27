В Украине пересмотрят зарплаты чиновников: Кабмин одобрил план

Кабинет министров Украины одобрил новую концепцию расчета зарплат государственных служащих. Такое решение правительство приняло на заседании 27 мая. Это уже не первое изменение, которое вносят в зарплатную структуру для чиновников – в начале года Кабмин, к примеру, пересмотрел принципы формирования их должностных окладов.

Сегодняшнее решение, как объяснил министр Кабинета министров Олег Немчинов, предусматривает более глобальные изменения – поэтапное внедрение новой концепции системы оплаты труда госслужащих.

"Мы переводим 70% заработка в должностной оклад. Только 30% мы вводим в зависимость от начислений, поощрений и тому подобного", – сказал Немчинов.

Также, по его словам, больше не будет ежемесячных премий – вознаграждения станут ежеквартальными и ежегодными и будут начисляться только за выполнение специфического показателя. Это показатель будет своим для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности.

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Напомним, также с апреля правительство ограничило размер зарплаты топ-чиновников и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. гривен в месяц. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского.

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