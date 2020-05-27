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В Украине пересмотрят зарплаты чиновников: Кабмин одобрил план

27 мая, 16:13

Ксения Капустинская

В правительстве хотят отказаться от ежемесячных премий

Кабинет министров Украины одобрил новую концепцию расчета зарплат государственных служащих. Такое решение правительство приняло на заседании 27 мая. Это уже не первое изменение, которое вносят в зарплатную структуру для чиновников – в начале года Кабмин, к примеру, пересмотрел принципы формирования их должностных окладов.

Сегодняшнее решение, как объяснил министр Кабинета министров Олег Немчинов, предусматривает более глобальные изменения – поэтапное внедрение новой концепции системы оплаты труда госслужащих.

"Мы переводим 70% заработка в должностной оклад. Только 30% мы вводим в зависимость от начислений, поощрений и тому подобного", – сказал Немчинов.

Также, по его словам, больше не будет ежемесячных премий – вознаграждения станут ежеквартальными и ежегодными и будут начисляться только за выполнение специфического показателя. Это показатель будет своим для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности.

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Напомним, также с апреля правительство ограничило размер зарплаты топ-чиновников и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. гривен в месяц. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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чиновники госслужащие зарплаты премия оклады Кабинет министров Олег Немчинов

Источник: Сегодня

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