В Украине подешевел борщ: как изменились цены за зиму

Некоторые овощи этой весной стоят дешевле, чем в прошлом году

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине подешевел борщ: как изменились цены за зиму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg 2019-03-18T13:32:00+02:00 Экономика Некоторые овощи этой весной стоят дешевле, чем в прошлом году

В марте, после снижения цен на "борщевой набор", стоимость некоторых овощей опустилась до уровня, который был зафиксирован на момент закладки этой продукции на хранение. Об этом сообщают аналитики "Инфо-Шувар" по итогам мониторинга оптовых цен.

Так, в марте среди всех овощей "борщевого набора" росли цены только на белокочанную капусту. С середины февраля по середину марта капуста выросла в цене в 1,5 раза и сегодня является самой дорогой позицией среди других овощных составляющих украинского борща.

Лидером по снижению цены в начале весны стал лук. Его средняя стоимость снизилась на 21% из-за роста предложения импорта из Средней Азии. Импорт также имел влияние и на рынок свеклы и моркови – за месяц эти позиции стали дешевле на 16% и 12% соответственно. Заметно снизились и цены на картофель - он подешевел на 20%.

"Сегодня стоимость корнеплодов фактически соответствует ценам середины ноября, когда эту продукцию закладывали в хранилища с целью заработать на сезонном росте цены. Стоимость картофеля в период хранения выростала на 50%, лук дорожал почти на 100%, а цены на капусту увеличивались на 130%", – отмечают аналитики.

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При этом сейчас цены на некоторые корнеплоды оказались даже ниже, чем были год назад. В середине марта 2019 цены на свеклу и морковь были на 30% ниже цен в тот же период 2018 года. Зато картофель за год подорожал на 30%, а стоимость лука и капусты выросла в 3,5 раза.

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