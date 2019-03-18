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В Украине подешевел борщ: как изменились цены за зиму

Сегодня, 13:32

Некоторые овощи этой весной стоят дешевле, чем в прошлом году

Фото: Данил Павлов, Сегодня
В Украине подешевел борщ: как изменились цены за зиму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg Экономика Некоторые овощи этой весной стоят дешевле, чем в прошлом году

В марте, после снижения цен на "борщевой набор", стоимость некоторых овощей опустилась до уровня, который был зафиксирован на момент закладки этой продукции на хранение. Об этом сообщают аналитики "Инфо-Шувар" по итогам мониторинга оптовых цен.

Так, в марте среди всех овощей "борщевого набора" росли цены только на белокочанную капусту. С середины февраля по середину марта капуста выросла в цене в 1,5 раза и сегодня является самой дорогой позицией среди других овощных составляющих украинского борща.

Лидером по снижению цены в начале весны стал лук. Его средняя стоимость снизилась на 21% из-за роста предложения импорта из Средней Азии. Импорт также имел влияние и на рынок свеклы и моркови – за месяц эти позиции стали дешевле на 16% и 12% соответственно. Заметно снизились и цены на картофель - он подешевел на 20%.

"Сегодня стоимость корнеплодов фактически соответствует ценам середины ноября, когда эту продукцию закладывали в хранилища с целью заработать на сезонном росте цены. Стоимость картофеля в период хранения выростала на 50%, лук дорожал почти на 100%, а цены на капусту увеличивались на 130%", – отмечают аналитики.

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При этом сейчас цены на некоторые корнеплоды оказались даже ниже, чем были год назад. В середине марта 2019 цены на свеклу и морковь были на 30% ниже цен в тот же период 2018 года. Зато картофель за год подорожал на 30%, а стоимость лука и капусты выросла в 3,5 раза.

Подробнее о том, какого урожая и цен на продукты ждать в 2019 году, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной". Аграрии предупреждают, что вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры.

Ранее "Сегодня" также выяснили, как изменились цены на рынках к началу весны:

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Тег продукты, цены, овощи, лук, морковь, борщевой набор, цены на продукты

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