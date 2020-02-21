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Газ для промышленности станет дешевле: обновленные цены

21 февраля, 16:52

Новые расценки для промышленных потребителей заработают с марта

"Нафтогаз Украины" с 1 марта снизит цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 12-15% по сравнению с февральским прайсом. Об этом сообщила пресс-служба компании, опубликовав новые расценки.

Так, минимальная цена на газ для промышленности упадет до 3981 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена снизится почти на 15% по сравнению с январем, когда она составляла 4662 грн за 1 тыс. кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей при этом упадут почти на 12% – до 4 606 с 5208 грн за 1 тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

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Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров внес изменения в процедуру формирования цены на газ. Правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населению и теплокоммунэнерго (ТКЭ) среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

Кроме того, недавно премьер-министр Алексей Гончарук также рассказал о новых ценах на газ для населения и объяснил, как теперь оплачиваются счета:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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промышленность газ цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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