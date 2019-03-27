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В Украине подорожал бутерброд с колбасой: ТОП самых дорогих и дешевых регионов

Сегодня, 18:41

Эксперты изучили, во сколько украинцам обходятся 12 бутербродов с вареной колбасой

Фото: Сегодня
В Украине подорожал бутерброд с колбасой: ТОП самых дорогих и дешевых регионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba5/fd9/5c9ba5fd9a7e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba5/fd9/5c9ba5fd9a7e1.jpg Экономика Эксперты изучили, во сколько украинцам обходятся 12 бутербродов с вареной колбасой

Самая высокая стоимость бутерброда с вареной колбасой на начало марта 2019 года зафиксирована в Луганской области, а низкая – в Черкасской области.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперты Ассоциации подсчитали стоимость 12 бутербродов – именно столько у них получилось с 500 г батона, 400 г вареной колбасы и 100 г сливочного масла.

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Тройка самых дорогих регионов Украины по стоимости таких бутербродов:

  • Луганская область – 77 грн;
  • Одесская область – 75,1 грн;
  • Киев – 74,5 грн.

Тройка самых дешевых регионов:

  • Черкасская область – 62,1 грн;
  • Кировоградская область – 62,8 грн;
  • Закарпатская область – 64,1 грн.

Эксперты также изучили цены на каждый из продуктов, который входит в состав бутерброда:

  • батон (500 г): самый дорогой – во Львовской области (15,3 грн), а самый дешевый – в Николаевской области (11,3 грн)
  • колбаса вареная первого сорта (400 г): самая дорогая – во Львовской области (42,3 грн), а самая дешевая – в Черкасской области (29,4 грн);
  • сливочное масло (100 г): самое дорогое – в Киевской области (21,6 грн), а самое дешевое – в Тернопольской области (18,5 грн).

Ранее Дорошенко заявлял, что украинский бутерброд с салом за год подорожал на 10% – в январе 2018 года приготовление 8-10 украинских салбургеров, то есть гренок с салом, обходилось в 33,3 грн, а через год – в 36,6 грн.

Также сообщалось, что хлеб в Украине за год подорожал на 25%. Подробнее смотрите в сюжете:

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Тег колбаса, бутерброд, Дорошенко, продукты питания

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Сегодня

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