В Украине подорожал бутерброд с колбасой: ТОП самых дорогих и дешевых регионов
Эксперты изучили, во сколько украинцам обходятся 12 бутербродов с вареной колбасой
Самая высокая стоимость бутерброда с вареной колбасой на начало марта 2019 года зафиксирована в Луганской области, а низкая – в Черкасской области.
Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Эксперты Ассоциации подсчитали стоимость 12 бутербродов – именно столько у них получилось с 500 г батона, 400 г вареной колбасы и 100 г сливочного масла.
Тройка самых дорогих регионов Украины по стоимости таких бутербродов:
- Луганская область – 77 грн;
- Одесская область – 75,1 грн;
- Киев – 74,5 грн.
Тройка самых дешевых регионов:
- Черкасская область – 62,1 грн;
- Кировоградская область – 62,8 грн;
- Закарпатская область – 64,1 грн.
Эксперты также изучили цены на каждый из продуктов, который входит в состав бутерброда:
- батон (500 г): самый дорогой – во Львовской области (15,3 грн), а самый дешевый – в Николаевской области (11,3 грн)
- колбаса вареная первого сорта (400 г): самая дорогая – во Львовской области (42,3 грн), а самая дешевая – в Черкасской области (29,4 грн);
- сливочное масло (100 г): самое дорогое – в Киевской области (21,6 грн), а самое дешевое – в Тернопольской области (18,5 грн).
Ранее Дорошенко заявлял, что украинский бутерброд с салом за год подорожал на 10% – в январе 2018 года приготовление 8-10 украинских салбургеров, то есть гренок с салом, обходилось в 33,3 грн, а через год – в 36,6 грн.
Также сообщалось, что хлеб в Украине за год подорожал на 25%. Подробнее смотрите в сюжете:
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