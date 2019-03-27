В Украине подорожал бутерброд с колбасой: ТОП самых дорогих и дешевых регионов

Эксперты изучили, во сколько украинцам обходятся 12 бутербродов с вареной колбасой

Фото: Сегодня

В Украине подорожал бутерброд с колбасой: ТОП самых дорогих и дешевых регионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba5/fd9/5c9ba5fd9a7e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba5/fd9/5c9ba5fd9a7e1.jpg 2019-03-27T18:41:00+02:00 Экономика Эксперты изучили, во сколько украинцам обходятся 12 бутербродов с вареной колбасой

Самая высокая стоимость бутерброда с вареной колбасой на начало марта 2019 года зафиксирована в Луганской области, а низкая – в Черкасской области.

Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперты Ассоциации подсчитали стоимость 12 бутербродов – именно столько у них получилось с 500 г батона, 400 г вареной колбасы и 100 г сливочного масла.

Читайте также Пиво, водка и соки дорожают в Украине: как взлетели цены за пять лет

Тройка самых дорогих регионов Украины по стоимости таких бутербродов:

Луганская область – 77 грн;

Одесская область – 75,1 грн;

Киев – 74,5 грн.

Тройка самых дешевых регионов:

Черкасская область – 62,1 грн;

Кировоградская область – 62,8 грн;

Закарпатская область – 64,1 грн.

Эксперты также изучили цены на каждый из продуктов, который входит в состав бутерброда:

батон (500 г): самый дорогой – во Львовской области (15,3 грн), а самый дешевый – в Николаевской области (11,3 грн)

колбаса вареная первого сорта (400 г): самая дорогая – во Львовской области (42,3 грн), а самая дешевая – в Черкасской области (29,4 грн);

сливочное масло (100 г): самое дорогое – в Киевской области (21,6 грн), а самое дешевое – в Тернопольской области (18,5 грн).

Ранее Дорошенко заявлял, что украинский бутерброд с салом за год подорожал на 10% – в январе 2018 года приготовление 8-10 украинских салбургеров, то есть гренок с салом, обходилось в 33,3 грн, а через год – в 36,6 грн.

Также сообщалось, что хлеб в Украине за год подорожал на 25%. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подорожал бутерброд с колбасой: ТОП самых дорогих и дешевых регионов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.