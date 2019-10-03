В Украине подписали зерновой меморандум: чем он отличается от предыдущих

Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2020 года

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и участники зернового рынка сегодня, 3 октября, подписали зерновой меморандум на 2019-2020 маркетинговый год (МГ, июль 2019 года – июнь 2020-го). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Подписание такого меморандума происходит уже девятый год подряд, однако в этом году документ подписан без приложения и заблаговременного утверждения предельной численности экспорта", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и избежать экспортных ограничений. Документ также предусматривает поиск компромиссных решений, обмен информацией и мониторинг зернового рынка.

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Меморандум вступает в силу со дня подписания и действует до 1 июля 2020 года.

"В приоритетах министерства – открытие прозрачного оборота земли, повышение производительности труда украинцев, обеспечение продовольственной безопасности, повышение защиты прав потребителей, а также надлежащее развитие украинского села", – заявил Милованов, комментируя подписание документа.

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Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн тонн, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн тонн.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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