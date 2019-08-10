В Украине подсчитали пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

/ Фото: Александр Яремчук

Почти 240 тыс. человек в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года получали пенсии более 10 тыс. грн. Об этом говорится в аналитическом отчете Пенсионного фонда (ПФ) о результатах работы в январе-июне.

По данным Фонда, общая численность пенсионеров к июлю сократилась до 11,3 млн человек, а средний размер пенсии вырос до 3005,96 грн.

ПФ также распределил пенсионеров по размеру выплат к 1 июля:

более 10 000 грн – 237 734 человека;

от 5001 до 10 000 грн – 1 019 928 человек;

от 4001 до 5000 грн – 686 472 человека;

от 3001 до 4 000 грн – 1 425 000 человек;

от 2001 до 3000 грн – 3 137 828 человек;

от 1501 до 2000 грн – 4 763 653 человека;

от 1401 до 1500 грн – 3678 человек;

до 1400 грн – 75 619 человек.

Исходя из этих данных, более 40% пенсионеров получают от 1501 до 2000 грн.

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Новости "Сегодня" писали, что ПФ внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (е-пенсия).

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