Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

В Украине подсчитали пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

Сегодня, 13:20

Пенсионный фонд подвел итоги работы за полгода

/ Фото: Александр Яремчук

Почти 240 тыс. человек в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года получали пенсии более 10 тыс. грн.  Об этом говорится в аналитическом отчете Пенсионного фонда (ПФ) о результатах работы в январе-июне.

По данным Фонда, общая численность пенсионеров к июлю сократилась до 11,3 млн человек, а средний размер пенсии вырос до 3005,96 грн.

ПФ также распределил пенсионеров по размеру выплат к 1 июля:

  • более 10 000 грн – 237 734 человека;
  • от 5001 до 10 000 грн – 1 019 928 человек;
  • от 4001 до 5000 грн – 686 472 человека;
  • от 3001 до 4 000 грн – 1 425 000 человек;
  • от 2001 до 3000 грн – 3 137 828 человек;
  • от 1501 до 2000 грн – 4 763 653 человека;
  • от 1401 до 1500 грн – 3678 человек;
  • до 1400 грн – 75 619 человек.

Исходя из этих данных, более 40% пенсионеров получают от 1501 до 2000 грн.

Реклама

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

В тренде
В РФ горели военные склады, а в Кыргызстане арестован экс-президент: главные новости мира
Фото: AFP

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: Пенсионный фонд Украины

Новости "Сегодня" писали, что ПФ внедрил новую модель обращения за назначением пенсии.Теперь сделать это можно "в один клик" через веб-портал электронных услуг ведомства. Сервис является частью системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме (е-пенсия).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

пенсии выплаты Пенсионный фонд

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды ЗеленскогоЭкономика
"Это пролет над рынком труда": абитуриенты выбирают невостребованные специальностиУкраина
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцев
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцевЭкономика
В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августе
В Украине дешевеет газ: какой будет цена в августеЖКХ
Украинцы смогут оформить пенсию
Украинцы смогут оформить пенсию "в один клик": появился новый онлайн-сервисЭкономика

Новости партнеров

Loading...