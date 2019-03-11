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Одноразовую выплату в 1200 гривен уже получили 800 тысяч пенсионеров

Сегодня, 22:17

Столько же пожилые люди получат и в апреле

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Одноразовую выплату в 1200 гривен уже получили 800 тысяч пенсионеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg Экономика Столько же пожилые люди получат и в апреле

Почти 800 000 пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 гривен, обещанную президентом Петром Порошенко.

Это только половина суммы. Столько же пожилые люди получат и в апреле.

Напомним, доплату в 2400 гривен целом получат более 2 миллионов пенсионеров. Те – кто и после проведения индексации будут иметь минимальную пенсию.

Средства на это удалось найти после растаможки авто на еврономерах. В целом государство выделило пенсионному фонду дополнительных 4 млрд 400 млн гривен.

Ранее эксперты рассказали, кому не повысили пенсию с 1 марта. Под индексацию не подпадают некоторые категории граждан.

Напомним, как заявлял, министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. А почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.

Более подробно о пенсиях в 2019 году читайте на сайте "Сегодня" в материале "Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отстрочат".

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Тег пенсии, пенсия

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Сегодня

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