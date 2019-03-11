Одноразовую выплату в 1200 гривен уже получили 800 тысяч пенсионеров
Столько же пожилые люди получат и в апреле
Почти 800 000 пенсионеров уже получили одноразовую выплату в 1200 гривен, обещанную президентом Петром Порошенко.
Это только половина суммы. Столько же пожилые люди получат и в апреле.
Напомним, доплату в 2400 гривен целом получат более 2 миллионов пенсионеров. Те – кто и после проведения индексации будут иметь минимальную пенсию.
Средства на это удалось найти после растаможки авто на еврономерах. В целом государство выделило пенсионному фонду дополнительных 4 млрд 400 млн гривен.
Ранее эксперты рассказали, кому не повысили пенсию с 1 марта. Под индексацию не подпадают некоторые категории граждан.
Напомним, как заявлял, министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсии вырастут на 255 гривен. А почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен. Средства на эту выплату бюджет "заработал" на легализации автомобилей на еврономерах.
Более подробно о пенсиях в 2019 году читайте на сайте "Сегодня" в материале "Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отстрочат".
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