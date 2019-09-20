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В Украине повышают лимит для второй группы "единщиков": Рада сказала "да"

20 сентября, 18:54

Гетманцев заявил, что ко второму чтению нардепы подали 412 поправок

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада приняла законопроект № 1053-1, который предусматривает введение регистраторов расчетных операций (РРО) с 1 октября для рисковых отраслей и c 2021 года для остальных, а также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Документ во втором чтении поддержали 237 народных депутатов.

"Значительно уменьшены штрафы (ко второму чтению. – Ред.). На переходной период мы предусматриваем штраф в размере 10% (стоимости товара. – Ред.) – первое нарушение, 50% – второе. Далее предусмотрено 100% и 150%... Минимальная сумма покупки по "кешбэку" увеличена со 100 грн до 850 грн", – сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны Рады.

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По его словам, ко второму чтению нардепы подали 412 поправок, 97 из которых были учтены.

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"Мы убрали обязанность хранить на каждой точке оригиналы документов об учете товаров, отсрочено применение штрафных санкций за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных и их отсутствие", – заключил Гетманцев.

Новости "Сегодня" писали, что сегодня Рада приняла в целом законопроект № 1073 о "кешбэке", который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

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Рада Верховная Рада Гетманцев РРО кешбэк

Источник: Интерфакс-Украина

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