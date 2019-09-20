В Украине повышают лимит для второй группы "единщиков": Рада сказала "да"

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Верховная Рада приняла законопроект № 1053-1, который предусматривает введение регистраторов расчетных операций (РРО) с 1 октября для рисковых отраслей и c 2021 года для остальных, а также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Документ во втором чтении поддержали 237 народных депутатов.

"Значительно уменьшены штрафы (ко второму чтению. – Ред.). На переходной период мы предусматриваем штраф в размере 10% (стоимости товара. – Ред.) – первое нарушение, 50% – второе. Далее предусмотрено 100% и 150%... Минимальная сумма покупки по "кешбэку" увеличена со 100 грн до 850 грн", – сказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ с трибуны Рады.

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По его словам, ко второму чтению нардепы подали 412 поправок, 97 из которых были учтены.

"Мы убрали обязанность хранить на каждой точке оригиналы документов об учете товаров, отсрочено применение штрафных санкций за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных и их отсутствие", – заключил Гетманцев.

Новости "Сегодня" писали, что сегодня Рада приняла в целом законопроект № 1073 о "кешбэке", который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

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