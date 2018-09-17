В Украине приостановили повышение зарплат госслужащим

В проекте бюджета-2019 обосновали, почему не будут повышать оклады

Проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает, что должностные оклады работников государственных органов, а также работников Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) останутся на уровне текущего года.

"Установить, что в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников государственных органов применяется прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года", – указано в законопроекте о госбюджете-2019 (№9000) от 15 сентября 2018 года.

Проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

В обосновании к статьям проекта закона отмечается, что в течение двух лет принят ряд законов Украины, которыми значительно повышен размер оплаты труда работников госорганов по сравнению с работниками бюджетной сферы, с учетом этого значительно увеличены и расходы госбюджета на оплату их труда.

"Учитывая финансовые возможности государственного бюджета и во избежание увеличения диспропорций в оплате труда работников государственных органов и работников бюджетной сферы, предлагается временное приостановление повышения размеров заработной платы работников государственных органов", – отмечено в документе.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2019 года, предполагается установить в размере 1921 грн, что на 159 грн больше его размера на 1 января 2018 года (1762 грн). Кроме того, сказано, что применение нового размера прожиточного минимума потребует дополнительных расходов в 2019 году на заработную плату и денежное обеспечение вышеуказанных лиц.

"С целью экономии бюджетных средств предлагается в 2019 году при определении должностных окладов и заработной платы, денежного обеспечения работников Государственного бюро расследований, а также Национального антикоррупционного бюро применять прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2018 года (1762 грн)", – отмечается в пояснении.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

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