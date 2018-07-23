В Украине притормозил рост промышленности

23 Июля 2018, 18:24

Активнее всего развивается химическая промышленность

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Рост промышленного производства в Украине в июне 2018 года в годовом выражении, то есть по сравнению с июнем 2017 года, замедлился до 2,2%. Еще в апреле рост промпроизводства составлял 3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики. 

По сравнению с маем 2018 года промпроизводство в июне выросло на 0,2%.

Наибольший рост промпроизводства в июне 2018 года в годовом выражении зафиксирован в химической промышленности (30,3%), наибольшее падение – в производстве электрооборудования (6,5%).

Напомним, промышленное производство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

В целом промпроизводство в Украине падало с 2012 по 2015 год с пиковым значением 13% снижения за 2015 год. В 2016 году промышленное производство повысилось, тогда рост составил 2,4%.

Как сообщалось, промышленность России показала рекордное падение - статистические данные оказались значительно хуже прогнозов, потому выполнение прогноза российских властей стало практически невозможным.
промышленность, Украина, рост, производство, промпроизводство

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