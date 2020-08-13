В Украине приватизируют 200 предприятий: Петрашко раскрыл планы

Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества (ФГИ) около 200 государственных предприятий для их дальнейшей приватизации. В целом ФГИ планировал провести приватизацию более тысячи госпредприятий в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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В перечень включены непрофильные и неприбыльные активы, подавляющее большинство из которых не осуществляет производственной деятельности и требует восстановления и инвестиций, отметили в министерстве.

"В Украине около 3 000 государственных предприятий. Подавляющее большинство из них – это неприбыльные активы, которые, к сожалению, используются только для различных схем и махинаций, в том числе и коррупционных. Единственный выход это остановить – передать такие предприятия в частные руки. В результате мы получим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплату налогов и приток инвестиции", – сказал глава ведомства Игорь Петрашко.

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Он добавил, что являются стратегически важные для жизнедеятельности общества, энергетической независимости и обороноспособности государства госпредприятия не будут приватизированы.

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"Важные предприятия, выполняющие стратегические функции для государства, такие как, например,"Энергоатом", "Укрзализныця", не будут подвергаться приватизации вообще", - заверил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что в условиях кризиса некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств.

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