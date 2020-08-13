Українська
$ 27,53
32,4
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине приватизируют 200 предприятий: Петрашко раскрыл планы

13 августа, 13:49

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр объяснил, какое госимущество продадут частникам, а какое - нет

Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества (ФГИ) около 200 государственных предприятий для их дальнейшей приватизации. В целом ФГИ планировал провести приватизацию более тысячи госпредприятий в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Реклама

В перечень включены непрофильные и неприбыльные активы, подавляющее большинство из которых не осуществляет производственной деятельности и требует восстановления и инвестиций, отметили в министерстве.

"В Украине около 3 000 государственных предприятий. Подавляющее большинство из них – это неприбыльные активы, которые, к сожалению, используются только для различных схем и махинаций, в том числе и коррупционных. Единственный выход это остановить – передать такие предприятия в частные руки. В результате мы получим сохранение и увеличение количества рабочих мест, уплату налогов и приток инвестиции", – сказал глава ведомства Игорь Петрашко.

Читайте также: Отель на Крещатике продали за миллиард: Зеленский отреагировал

В тренде
Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицит

Он добавил, что являются стратегически важные для жизнедеятельности общества, энергетической независимости и обороноспособности государства госпредприятия не будут приватизированы.

Реклама

"Важные предприятия, выполняющие стратегические функции для государства, такие как, например,"Энергоатом", "Укрзализныця", не будут подвергаться приватизации вообще", - заверил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что в условиях кризиса некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приватизация ФГИ госпредприятия предприятия Кабинет министров Игорь Петрашко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометрЖКХ
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять летЭкономика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять