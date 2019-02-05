В Украине продали арестованных активов на миллионы
От продажи с начала 2019 года получено почти 25 млн гривен
C начала 2019 года в Украине продали арестованных активов на сумму более 24,92 млн грн.
Об этом сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентства по розыску и менеджменту активов, АРМА)
"Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами", – сказано в сообщении.
Если владельцев арестованных активов признают виновными или будет доказано, что эти активы являются производными от преступления, средства перечислят в госбюджет. В противном случае – их вернут владельцу с процентами.
В АРМА напомнили, что в 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета Агентства в государственных банках поступило 2,49 млн грн, а в 2018-м – 3,12 млн грн. В прошлом году на эти суммы начислили проценты в размере 519 тыс. грн.
Подробнее об АРМА читайте в статье "Сегодня": Широкий доступ к информации, высокие зарплаты и помощь ЕС: как будет работать Агентство по возвращению активов.
В ноябре 2018 года Агентство начало искать управленцев для бывшей резиденции Виктора Януковича в Новых Петровцах.
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