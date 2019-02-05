В Украине продали арестованных активов на миллионы

От продажи с начала 2019 года получено почти 25 млн гривен

Фото: Pixabay

В Украине продали арестованных активов на миллионы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg 2019-02-05T18:02:00+02:00 Экономика От продажи с начала 2019 года получено почти 25 млн гривен

C начала 2019 года в Украине продали арестованных активов на сумму более 24,92 млн грн.

Об этом сообщает сегодня, 5 февраля, пресс-служба Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (Агентства по розыску и менеджменту активов, АРМА)

"Средства от реализации размещены на депозитном счете АРМА в государственном банке, на которые будут начисляться проценты за пользование банком денежными средствами", – сказано в сообщении.

Если владельцев арестованных активов признают виновными или будет доказано, что эти активы являются производными от преступления, средства перечислят в госбюджет. В противном случае – их вернут владельцу с процентами.

В АРМА напомнили, что в 2017 году впервые от реализации арестованных активов на счета Агентства в государственных банках поступило 2,49 млн грн, а в 2018-м – 3,12 млн грн. В прошлом году на эти суммы начислили проценты в размере 519 тыс. грн.

Подробнее об АРМА читайте в статье "Сегодня": Широкий доступ к информации, высокие зарплаты и помощь ЕС: как будет работать Агентство по возвращению активов.

В ноябре 2018 года Агентство начало искать управленцев для бывшей резиденции Виктора Януковича в Новых Петровцах.

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