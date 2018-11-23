"Межигорью" начали искать нового хозяина: объявлен конкурс

Свое решение в агентстве объясняют отсутствием полномочий и прав тратить госсредства на содержание и обслуживание активов

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ищет управленцев для бывшей резиденции Виктора Януковича в Новых Петровцах.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Агентство предлагает потенциальным управляющим распоряжение "Межигорьем" на основании договора.

"Управление активами осуществляется на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости. Управляющий имеет право на плату, а также на возмещение необходимых расходов, понесенных им в связи с управлением активами, которые отчисляются непосредственно из доходов от использования принятых в управление активов. Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление", – отмечают в пресс-службе.

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Свое решение о поиске управленцев для бывшей резиденции беглого президента в АРМА объясняют тем, что в соответствии с законодательством АРМА не может тратить бюджетные средства на содержание и обслуживание активов.

"Однако соответствующие меры могут и должны организовываться управляющим, отобранным в порядке, установленном законом, и оплачиваться исключительно из доходов от управления, получаемых управляющим в процессе коммерческого использования активов", – отметили в Агентстве.

Напомним, прошло более четырех лет, как активисты заняли "Межигорье" — резиденцию беглого экс-президента Виктора Януковича, имущество которого Генпрокуратура оценивает в 10 млрд грн. Что с тех пор изменилось в резиденции, узнала "Сегодня".

Сейчас, чтобы попасть на территорию, нужно заплатить солидную сумму. Стоимость входного билета — от 40 до 120 грн (во вторник льготный день — цена 40 грн, в выходной — 120 грн.) За территорией ухаживают активисты: стригут траву, обрезают деревья, убирают мусор. В летний период тут работает более сотни человек, которые получают 250 грн в день (за 8 часов).