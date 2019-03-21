В Украине продали более 100 вертолетных двигателей, пролежавших десятки лет
"Херсон-Авиа" потратит часть вырученных денег на выплату долгов по зарплате
Государственное предприятие СЕТАМ продало 114 двигателей для вертолетов государственной авиационной компании (ГАК) "Херсон-Авиа" за 1,6 млн гривен через платформу OpenMarket.
Об этом 21 марта информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.
"Двигатели [марки М-14В26] пролежали на территории предприятия десятки лет", – говорится в сообщении.
По данным Минюста, в ходе торгов было сделано 119 ставок. Кто их купил, не уточняется.
Гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев отметил, что двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине. Стартовая цена составляла 503,1 тыс. гривен.
"Благодаря продаже лота ГАК "Херсон-Авиа" закроет задолженность по заработной плате и получит дополнительные средства на развитие предприятия", – сказал он.
М-14В26 – советский авиационный поршневой радиальный двигатель воздушного охлаждения, который использовался на многих типах легких самолетов и вертолетов во второй половине XX века.
Ранее через OpenMarket был продан самый дорогой лот – корпус № 4 легендарного завода "Арсенал" в Киеве, принадлежавший Укргазбанку.
В то же время арестованное российское судно "Норд", которое не смогли продать на аукционе, больше не будут выставлять на торги.
Ранее "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:
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