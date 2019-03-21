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В Украине продали более 100 вертолетных двигателей, пролежавших десятки лет

Сегодня, 15:14

"Херсон-Авиа" потратит часть вырученных денег на выплату долгов по зарплате

Фото: Pixabay
В Украине продали более 100 вертолетных двигателей, пролежавших десятки лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg Экономика "Херсон-Авиа" потратит часть вырученных денег на выплату долгов по зарплате

Государственное предприятие СЕТАМ продало 114 двигателей для вертолетов государственной авиационной компании (ГАК) "Херсон-Авиа" за 1,6 млн гривен через платформу OpenMarket.

Об этом 21 марта информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"Двигатели [марки М-14В26] пролежали на территории предприятия десятки лет", – говорится в сообщении.

По данным Минюста, в ходе торгов было сделано 119 ставок. Кто их купил, не уточняется.

Гендиректор СЕТАМ Виктор Вишнев отметил, что двигатели уже четыре года запрещены для эксплуатации в Украине. Стартовая цена составляла 503,1 тыс. гривен.

"Благодаря продаже лота ГАК "Херсон-Авиа" закроет задолженность по заработной плате и получит дополнительные средства на развитие предприятия", – сказал он.

М-14В26 – советский авиационный поршневой радиальный двигатель воздушного охлаждения, который использовался на многих типах легких самолетов и вертолетов во второй половине XX века.

Ранее через OpenMarket был продан самый дорогой лот – корпус № 4 легендарного завода "Арсенал" в Киеве, принадлежавший Укргазбанку.

В то же время арестованное российское судно "Норд", которое не смогли продать на аукционе, больше не будут выставлять на торги.

Ранее "Сегодня" побывали на самом большом складе арестованного имущества в Украине. Оказалось, что на складе СЕТАМ чего только нет – от покрытых мхом автомобилей времен СССР до люксовых моделей:

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Тег аукцион, торги, двигатели, СЕТАМ

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