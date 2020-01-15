В Украине продают арестованный машиностроительный завод: фото

Стартовая цена необычного лота превышает семь миллионов гривен

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлено на продажу арестованное здание машиностроительного завода "Тиса", сообщила пресс-служба торговой площадки.

Торги назначены на 7 февраля, а стартовая цена лота составляет 7,2 млн гривен. Продавать будут четырехэтажное нежилое помещение площадью в 9,98 тыс. м2, которое находится в Ужгороде. Ранее предприятие занималось изготовлением продукции на экспорт для технического оснащения дорог и автобанов стран Европы.

Реклама

"Нынешние правительство запланировало строить много дорог, поэтому восстановление подобных предприятий за счет инвесторов является важным элементом для реформы. Думаю, на лот будет спрос", – прокомментировал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

В тренде Украина пробилась в ТОП-15 мирового рейтинга по росту минималки

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама