В Украине продают арестованный машиностроительный завод: фото

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), который уже продал имущество на 11 млрд гривен, выставлено на продажу арестованное здание машиностроительного завода "Тиса", сообщила пресс-служба торговой площадки.
Торги назначены на 7 февраля, а стартовая цена лота составляет 7,2 млн гривен. Продавать будут четырехэтажное нежилое помещение площадью в 9,98 тыс. м2, которое находится в Ужгороде. Ранее предприятие занималось изготовлением продукции на экспорт для технического оснащения дорог и автобанов стран Европы.
"Нынешние правительство запланировало строить много дорог, поэтому восстановление подобных предприятий за счет инвесторов является важным элементом для реформы. Думаю, на лот будет спрос", – прокомментировал генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.
Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:
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