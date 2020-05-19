В Пенсионном фонде рассказали о майских выплатах и поступлении ЕСВ

Стало известно, сколько денег выплатили в мае

В Украине, где планируют усовершенствовать пенсионную систему, согласно утвержденному графику, продолжается финансирование пенсий за май, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"19 мая 2020 года на пенсионные выплаты направлено 1,6 млрд гривен. С начала месяца профинансированы пенсий на сумму 29,7 млрд гривен", – рассказали в пресс-службе.

Выплату пенсий обеспечат каждому пенсионеру в отведенный срок: ее зачислят на счет в банке или выплатят через "Укрпочту".

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При этом в Пенсионном фонде рассказали, что с начала карантина поступления единого соцвзноса (ЕСВ) значительно снизились.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что впервые за четыре года уменьшился объем поступлений единого соцвзноса.

А экономисты полагают, что объемов ЕСВ недостаточно для осуществления пенсионных выплат, и это может влиять на размер дефицита Пенсионного фонда.

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Ранее специалисты рассказали новостям "Сегодня" о плюсах и минусах частных пенсионных фондов и страховки:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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