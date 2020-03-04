В Украине проверят расходы министерств: опубликован список

В 2020 году обзор бюджетных расходов проведут в 11 распорядителей средств, среди которых – восемь министерств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам заседания правительства.
Объем расходов, которые будут охвачены обзорами, составляет почти 143 млрд гривен, в том числе около 40 млрд гривен – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.
Обзор проведут в:
- Министерстве образования и науки;
- Министерстве развития общин и территорий;
- Министерстве здравоохранения;
- Министерстве социальной политики;
- Министерстве иностранных дел;
- Министерстве культуры, молодежи и спорта;
- Министерстве энергетики и защиты окружающей среды;
- Министерстве инфраструктуры;
- Государственном агентстве автомобильных дорог;
- Государственной судебной администрации;
- Национальной академии наук.
Обзор расходов – это элемент создания системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая оценка показывает, эффективно ли распределены государственные расходы, и помогает выявлять неэффективные или неактуальные расходы. Таким образом, становится ясно, какие из программ должны финансироваться лучше, а какие – нет.
Напомним, еще в январе 2019 года был подписан закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения среднесрочного бюджетного планирования. Таким образом страна может эффективнее распоряжаться средствами как на государственном, так и на местном уровнях.
Как известно, госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита – 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн. Также предполагается, что ВВП Украины вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%.
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