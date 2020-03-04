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В Украине проверят расходы министерств: опубликован список

4 марта, 10:21

Ксения Капустинская

Объем средств, которые будут охвачены обзорами, превышает 140 млрд гривен

В 2020 году обзор бюджетных расходов проведут в 11 распорядителей средств, среди которых – восемь министерств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины по результатам заседания правительства.

Объем расходов, которые будут охвачены обзорами, составляет почти 143 млрд гривен, в том числе около 40 млрд гривен – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.

Обзор проведут в:

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  • Министерстве образования и науки;
  • Министерстве развития общин и территорий;
  • Министерстве здравоохранения;
  • Министерстве социальной политики;
  • Министерстве иностранных дел;
  • Министерстве культуры, молодежи и спорта;
  • Министерстве энергетики и защиты окружающей среды;
  • Министерстве инфраструктуры;
  • Государственном агентстве автомобильных дорог;
  • Государственной судебной администрации;
  • Национальной академии наук.

Обзор расходов – это элемент создания системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая оценка показывает, эффективно ли распределены государственные расходы, и помогает выявлять неэффективные или неактуальные расходы. Таким образом, становится ясно, какие из программ должны финансироваться лучше, а какие – нет.

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Напомним, еще в январе 2019 года был подписан закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения среднесрочного бюджетного планирования. Таким образом страна может эффективнее распоряжаться средствами как на государственном, так и на местном уровнях.

Как известно, госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 трлн грн, расходы – 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита – 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн. Также предполагается, что ВВП Украины вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%.

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Источник: Сегодня

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