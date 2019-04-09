В Украине внедряют обзоры бюджетных расходов: зачем это нужно
Минфин в 2019 году будет работать с пятью ведомствами
В Украине запускается в работу новый обязательный элемент среднесрочного бюджетного планирования – обзор расходов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, которое начало подготовку первой трехлетней бюджетной декларации.
"Правительство утвердило девять сфер в зоне ответственности пяти министерств, где рабочие группы проверят эффективность использования и целесообразность финансирования бюджетных программ. По результатам проверок в планы главных распорядителей могут быть внесены коррективы, чтобы деньги налогоплательщиков шли на финансирование самых востребованных и результативных задач, прежде всего – на продолжение реформ", - пояснили в Минфине.
В 2019 году к обзору затрат привлекаются пять министерств: Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Минэнергоугля, Минсоцполитики и Минагрополитики.
В этих ведомствах проведут обзоры расходов в девяти сферах. Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители министерств и Минфина, а также независимые эксперты. Рабочие группы должны представить предложения относительно возможных вариантов достижения цели обзора, которые должны быть вполне реальными с точки зрения их практической реализации.
"К 1 декабря 2019 рабочие группы должны представить отчеты о обзоры расходов в соответствующих сферах в Кабинет министров. Указанные министерства должны обнародовать такие отчеты на своих официальных сайтах и представить их на заседании правительства", – отметили в Минфине.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 8 января 2019 года подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения среднесрочного бюджетного планирования, принятый Верховной Радой 6 декабря 2018 года.
Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП, предельный объем государственного и гарантированного государством долга в сумме 2,449 трлн грн.
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