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В Украине внедряют обзоры бюджетных расходов: зачем это нужно

Сегодня, 11:46

Минфин в 2019 году будет работать с пятью ведомствами

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине внедряют обзоры бюджетных расходов: зачем это нужно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/161/476/5c5161476966c.jpg Экономика Минфин в 2019 году будет работать с пятью ведомствами

В Украине запускается в работу новый обязательный элемент среднесрочного бюджетного планирования – обзор расходов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, которое начало подготовку первой трехлетней бюджетной декларации.

"Правительство утвердило девять сфер в зоне ответственности пяти министерств, где рабочие группы проверят эффективность использования и целесообразность финансирования бюджетных программ. По результатам проверок в планы главных распорядителей могут быть внесены коррективы, чтобы деньги налогоплательщиков шли на финансирование самых востребованных и результативных задач, прежде всего – на продолжение реформ", - пояснили в Минфине.

В 2019 году к обзору затрат привлекаются пять министерств: Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Минэнергоугля, Минсоцполитики и Минагрополитики.

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В этих ведомствах проведут обзоры расходов в девяти сферах. Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители министерств и Минфина, а также независимые эксперты. Рабочие группы должны представить предложения относительно возможных вариантов достижения цели обзора, которые должны быть вполне реальными с точки зрения их практической реализации.

"К 1 декабря 2019 рабочие группы должны представить отчеты о обзоры расходов в соответствующих сферах в Кабинет министров. Указанные министерства должны обнародовать такие отчеты на своих официальных сайтах и ​​представить их на заседании правительства", – отметили в Минфине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 8 января 2019 года подписал закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно введения среднесрочного бюджетного планирования, принятый Верховной Радой 6 декабря 2018 года.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП, предельный объем государственного и гарантированного государством долга в сумме 2,449 трлн грн.

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Тег бюджет, расходы, госбюджет, Минфин, мониторинг, Бюджетный кодекс

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