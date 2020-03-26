В Украине пустили с молотка имущество на 500 миллионов гривен

Государственный аукцион отчитался о работе в первые месяцы 2020 года

На аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), где недавно продали арестованный самолет, с начала 2020 года состоялось 2092 аукциона, на которых реализовано имущество на 532,4 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба государственной торговой площадки.

"Увеличение стоимости имущества в процессе торгов – 51,5 млн гривен, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов", - отметили в OpenMarket.

Подавляющее большинство успешных аукционов – 2020 (на 413,46 млн гривен) – состоялись от Государственной исполнительной службы. 71 из них прошел в рамках добровольной продажи имущества.

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Из общего числа 602 успешных аукциона прошло по продаже объектов недвижимости и 656 – по продаже транспортных средств. Эти категории остаются самыми популярными среди продавцов и покупателей.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества. Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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