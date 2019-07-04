В Украине растет производство чипсов: появились итоги

Аналитики отмечают, что в последние годы наблюдается рост внутреннего предложения

Фото: Pixabay

Производство чипсов в Украине по итогам января-апреля 2019 года увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,88 тыс. т. Об этом информирует Совет по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB).

"В последние годы наблюдается рост внутреннего предложения, в то время как экспортные отгрузки снижаются", – говорится в сообщении.

Сославшись на данные Государственной службы статистики и Государственной таможенной службы, UFEB опубликовал инфографику, на которой указано, что в январе 2019 года объем производства чипсов составил 655 т, в феврале – 703 т, в марте – 718 т, а в апреле – 809 т.

Также в Совете напомнили, что в 2017 году объем производства чипсов составлял 6,4 тыс. т, а в прошлом году вырос на четверть – до 8,6 тыс. т.

"Импортный рынок стабильно преобладает над украинским производством и имеет свои "вершины". Снеки не являются продуктами первой необходимости, поэтому на закономерность динамики влияет внутренний спрос и проведение спортивных соревнований в стране… Поставки в 2018 году превышали 2017 год на 27%, однако в январе-апреле 2019 года показатель снизился на 2,8%. Хотя говорить об окончательной победе внутреннего игрока рано, так как импортные поставки превышают внутреннее предложение почти в 1,5 раза", – сообщили в UFEB.

Аналитики добавили, что экспортные отгрузки чипсов из Украины в текущем году находятся в пределах 200 т в месяц.

Ранее в UFEB сообщали, что по итогам января-марта 2019 года общий объем производства мороженого в стране составил 62,1 тыс. т, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в январе-апреле Украина экспортировала 18,95 тыс. т шоколадных изделий, а импортировала – 9,9 тыс. т.

Новости "Сегодня" также узнали мнение украинцев о чипсах. Опрошенные назвали их неполезными, но вкусными.





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