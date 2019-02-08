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В Украине растет спрос на электромобили: названа самая популярная модель

Сегодня, 19:57

По итогам января в стране купили 441 электромобиль, спрос вырос в 2,4 раза

Фото: Pixabay
В Украине растет спрос на электромобили: названа самая популярная модель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dc1/1d7/5c5dc11d75675.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dc1/1d7/5c5dc11d75675.jpg Экономика По итогам января в стране купили 441 электромобиль, спрос вырос в 2,4 раза

Первичную регистрацию в Украине в январе 2019 года прошел 441 электромобиль, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го спрос на эти авто вырос в 2,4 раза. Об этом информирует Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" в пятницу, 8 февраля.

"Как и ранее, основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы. В январе их было 404 штуки", – сказано в сообщении.

По данным Ассоциации, самым популярным электромобилем на рынке остался Nissan Leaf – за месяц купили 231 авто.

Лидером среди новых электрокаров стал Jaguar I-Pace, который приобрели 13 автомобилистов.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада продлила до 2022 года срок освобождения электромобилей от налога на добавленную стоимость и акциза при ввозе на территорию Украины.

По прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.

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Тег покупка, автомобили, укравтопром, электрокары, электромобили

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