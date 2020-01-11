В Украине разработают новый закон о страховании: что изменится

В июле этого года страховые компании перейдут под регулирование Нацбанка

/ Фото: пресс-центр НБУ

Нацбанк Украины создал рабочую группу, которая разработает новый законопроект о страховании. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Известно, что новый закон должны разработать и принять из-за того, что с июля 2020 года страховые компании перейдут под регулирование Нацбанка. Сейчас их деятельность регулирует Национальная комиссия. Она работает в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Последнюю должны ликвидировать, а часть ее полномочий передать НБУ.

"В Национальном банке создана рабочая группа, которая объединит экспертизу международных специалистов, украинских регуляторов и представителей рынка и будет способствовать качественному обновлению законодательства для рынка страховых услуг. Задача рабочей группы — наработать предложения к новому проекту закона "О страховании", которые должны быть подготовлены в первом квартале 2020 года", — сообщили в Нацбанке.

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Кроме представителей Нацбанка, в состав рабочей группы вошли представители страхового рынка, профильного комитета Рады и организации потребителей страховых услуг.

Напомним, в парламенте 20 декабря зарегистрировали законопроект № 2651 о внесении изменений в закон об ОСАГО – обязательном страховании автогражданской ответственности. Как заявили авторы документа, новшества коснутся системы возмещения убытков, а также предусматривают более широкое внедрение электронных технологий при заключении договоров.

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Также мы писали, что "автогражданку" планируют добавить в перечень электронных документов для водителей. Об этом сообщили на официальном портале "Дія".

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