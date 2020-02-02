В Украине резко подешевела картошка: названа причина

Овощ все равно остается на треть дороже, чем год назад

/ Фото: Pixabay

Несмотря на то, что украинские фермеры ждали подорожания овощей, в последнюю декаду января цены на картофель в стране заметно снизились. Об этом свидетельствует данные исследования, проведенного аналитиками "Инфо-Шувар".

Так, в последнюю неделю января картофель оптом продавался по 7,5-8,5 грн/кг. В целом за месяц цены просели минимум на 20%. Впрочем, по сравнению с прошлым годом картофель сегодня стоит на 30% дороже.

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По словам специалистов, падению цен на картошку поспособствовало сезонное снижение активности покупателей после праздников, однако при этом Украина продолжает активно импортировать картофель.

"Во второй половине зимы картофель в Украине стоит минимум на треть дешевле, чем в начале сезона. В августе, когда мы должны собирать собственный урожай и когда стоимость картофеля традиционно является самой низкой, мы видели на рынке беспрецедентную цену 11-12 грн/кг. Сегодня картофель уже предлагают по 7-8,5 грн/кг. Это не радует ни продавцов, которые планировали зимой предлагать значительно дороже, ни покупателей, которые под воздействием ажиотажа осенью запаслась достаточно дорогим картофелем", – объяснил глава департамента аналитики ОРСП "ШУвар" Татьяна Гетьман.

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При этом, по ее мнению, у продавцов картофеля все еще есть определенные надежды на рост цены в конце зимы или в начале весны. Год назад картофель в Украине тоже дешевел во второй половине зимы, а рост цен начался лишь в апреле 2019 года и продолжался до мая, пока на рынке не начали появляться ранние овощи.

Также в прошлом сезоне Украина почти не импортировала картофель, хотя цены в целом были выше средних за последние 5 сезонов. В этом сезоне с августа по декабрь 2019 в Украину было завезено 232 тыс. тонн картошки – рекордный объем за все годы независимости.

Подробнее о том, почему Украина начала активно закупать импортную картошку, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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