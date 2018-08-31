В Украине резко подорожал газ для промышленности

"Нафтогаз" еще раз поднял тариф, при чем сразу на 21%

"Нафтогаз Украины" опубликовал скорректированные ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования при заключении договоров.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" в сентябре предлагает газ по цене 10 208 – 11 115 грн за тыс. куб. м (без НДС)", – отметила пресс-служба компании.

В "Нафтогазе" уточнили, что цены были скорректированы из-за "значительного изменения составляющих цены природного газа", в частности роста котировок на европейских хабах и снижения курса гривни к доллару и евро.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" повысил цены на газ для промпотребителей на сентябрь на 4,6% по сравнению с августом, до 8833-9662 грн/тыс. куб. м (без НДС). То есть, по сравнению с этой ценой, сейчас стоимость газа повышается на 16,5%. Вместе с предыдущим повышением, по сравнению с августом-2018, газ для промышленности подорожает на 21,1%.

Как сообщалось, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

При этом цены на газ для населения регулирует Кабинет министров Украины. Правительство пока оставило неизменным тариф на газ для населения до 1 октября. Так, Кабмин продлил действие постановления "Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка газа" до 1 июня. Срок действия постановления истекал 1 апреля. Если бы Кабмин его не продлил, в стране пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – тот самый "импортный паритет". И формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда.