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В Украине резко подорожала гречка: аграрии назвали причины

20 ноября, 08:11

Экспорт крупы из Украины при этом продолжает стремительно расти

/ Фото: Сегодня

Цена килограмма гречки в Украине за октябрь 2019 года выросла на 27,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила Украинская аграрная конфедерация, ссылаясь на данные официальной статистики. При этом ранее стало известно, что площадь посевов гречихи в Украине за 20 лет сократились в 10 раз.

Кроме того, средняя цена на гречку в крупных торговых сетях в начале ноября выросла еще на 1% по сравнению с октябрем, и на 35,2% по сравнению с сентябрем-2019.

В конфедерации для сравнения подсчитали, что в прошлом году в октябре килограмм гречки стоил 16,94 грн, что на 56,6% (или на 9,59 грн) меньше ее стоимости в текущем году. В целом после пиковых ценовых значений с декабря 2017 года стоимость этого продукта начала снижаться в среднем на 2,7% в месяц. Включительно по июль 2019 года цена на гречку постоянно падала, но уже в августе она выросла на 3,2%.

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"Прогнозы относительно дальнейшей конъюнктуры цен на эту культуру, а также объемы ее производства не утешительны. Причиной этому являются два фактора. Общие площади [полей] под гречиху по состоянию на 1 октября 2019 года уменьшились на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, объемы выращивания данной культуры в отчетном периоде сократились на 56,3% по сравнению с результатами сбора за аналогичный период 2018 года. Такая ситуация объясняется тем, что украинским аграриям невыгодно выращивать данную культуру. В государстве нет программ поддержки производства нишевых культур, и уровень потребления гречки среди украинцев последнее время сокращается", – объяснили аналитики.

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Фото: facebook.com/oksana.markarova

Впрочем, несмотря на значительное снижение объемов производства гречихи, экспорт этой культуры из Украины за январь-октябрь 2019 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными покупателями стали:

  • Польша (на 2,7 млн долларов);
  • Германия (на 1,4 млн долларов);
  • Южная Африка (на 1,1 млн долларов).

"Такое существенное наращивание объемов экспорта данной культуры из Украины, очевидно, вызвано более выгодным ценовым предложением от стран-импортеров. Учитывая все факторы, будущее производство и продажа гречки в Украине является неопределенным", - резюмируют в Украинской аграрной конфедерации.

Подробнее о том, что сколько стоит в Украине, читайте на сайте "Сегодня" –"Гречка в зоне риска: как изменились цены в Украине и чего ждать дальше".

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, что полезнее для здоровья – гречка или киноа:

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Источник: Сегодня

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