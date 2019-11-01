В Украине резко повысились цены на газ для промышленности

Фото: facebook.com/utg.ua

С сегодняшнего дня, 1 ноября, "Нафтогаз Украины" повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Так, минимальная цена на газ для промышленности повышена до 7033,2 грн с 5878,8 грн за 1 тыс. кубометров (с учетом НДС). То есть цены увеличилась на 19,6% по сравнению с октябрем, когда цены росли на 4,9-5,6%.

Максимальные цены для промпотребителей при этом увеличены на 18,4% – до 7755,6 грн с 6549,6 грн за тыс. кубометров газа (с учетом НДС).

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"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", – объясняли ранее в "Натфогазе".

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Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Ранее также сообщалось, что цена на газ для населения в октябре 2019 года снизилась на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре. Ценовые предложения для населения на ноябрь еще не обнародованы. С апреля по октябрь-2019 цена газа для населения снизилась на 32%.

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