В Украине резко сократилось количество свинохозяйств

С 2013 года количество сельскохозяйственных предприятий в Украине, которые выращивают свиней, сократилось с 3,74 тыс. до 1,73 тыс. Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины (АСУ).
По данным аналитиков, число таких предприятий уменьшается на 200-500 ежегодно, а к 2025-му может снизиться до тысячи.
"Сектор покидают небольшие операторы с поголовьем менее 2 тыс. голов. Это, в основном, сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся выращиванием свиней ситуативно (например, при ожидании благоприятных цен на рынке), не инвестируют средства в мероприятия по повышению биобезопасности и эффективности производства, поэтому неконкурентоспособны", – отметили они.
При этом в АСУ добавили, что такие структурные изменения нельзя назвать негативными.
"Те производители свинины, которые адаптировались к новым условиям работы, постепенно занимают нишу, которая освободилась. Если в начале 2015 года в хозяйствах с поголовьем более 5 тыс. голов удерживали 67% промышленного поголовья, то в начале 2019-го на таких предприятиях было сконцентрировано почти ¾ промышленных свиней", – заключили аналитики.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Если в стране возникает нехватка свинины, ее уже привычно компенсируют за счет импорта.
Ассоциация "Свиноводы Украины" отметила, что поголовье свиней в Украине перестало падать, но в домашних хозяйствах к 2025 году оно может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов.
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