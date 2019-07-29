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В Украине резко сократилось количество свинохозяйств https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8 2019-07-29T17:35:00+03:00 Экономика По данным аналитиков, количество таких предприятий сокращается на 200-500 ежегодно

С 2013 года количество сельскохозяйственных предприятий в Украине, которые выращивают свиней, сократилось с 3,74 тыс. до 1,73 тыс. Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины (АСУ).

По данным аналитиков, число таких предприятий уменьшается на 200-500 ежегодно, а к 2025-му может снизиться до тысячи.

"Сектор покидают небольшие операторы с поголовьем менее 2 тыс. голов. Это, в основном, сельскохозяйственные предприятия, занимающиеся выращиванием свиней ситуативно (например, при ожидании благоприятных цен на рынке), не инвестируют средства в мероприятия по повышению биобезопасности и эффективности производства, поэтому неконкурентоспособны", – отметили они.

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При этом в АСУ добавили, что такие структурные изменения нельзя назвать негативными.

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"Те производители свинины, которые адаптировались к новым условиям работы, постепенно занимают нишу, которая освободилась. Если в начале 2015 года в хозяйствах с поголовьем более 5 тыс. голов удерживали 67% промышленного поголовья, то в начале 2019-го на таких предприятиях было сконцентрировано почти ¾ промышленных свиней", – заключили аналитики.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что украинские аграрии считают свиноводство невыгодным – на выращивание одного животного нужно несколько лет, а прибыль едва покрывает затраты. Если в стране возникает нехватка свинины, ее уже привычно компенсируют за счет импорта.

Ассоциация "Свиноводы Украины" отметила, что поголовье свиней в Украине перестало падать, но в домашних хозяйствах к 2025 году оно может сократиться на 35%, до 1,7 млн голов.

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