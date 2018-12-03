В Украине резко упали объемы транспортировки газа

В сравнении с прошлым годом по украинским трубам пустили на 6,3 млрд куб. м меньше газа

За первые десять месяцев этого года объемы транспортировки газа через газотранспортную систему Украины снизились на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центральном диспетчерском департаменте компании "Укртрансгаз", которая исполняет функции оператора ГТС.

Так, за январь-ноябрь объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 79,2 млрд куб. м, что на 6,3 млрд куб. м меньше прошлогоднего показателя.

В то же время показатель транзита газа по территории Украины только в ноябре составил 7,1 млрд куб. м – это на 12,3% меньше, чем за ноябрь прошлого года.

Напомним, как стало известно 3 декабря, к началу месяца объем газа в подземных хранилищах уменьшился до 16,05 млрд куб. м, в связи с чем украинские ПХГ заполнены на 51%.

Кроме того, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предупредил, что российский "Газпром" может отказаться подписывать долгосрочный контракт на транзит через ГТС Украины.

В то же время, по его словам, желающих приобрести долю в украинской газотранспортной системе среди иностранных партнеров в настоящее время нет.