В Украине резко упали объемы транспортировки газа

Сегодня, 19:20

В сравнении с прошлым годом по украинским трубам пустили на 6,3 млрд куб. м меньше газа

В Украине резко упали объемы транспортировки газа
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

За первые десять месяцев этого года объемы транспортировки газа через газотранспортную систему Украины снизились на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Центральном диспетчерском департаменте компании "Укртрансгаз", которая исполняет функции оператора ГТС.

gts-2018-11

Так, за январь-ноябрь объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составили 79,2 млрд куб. м, что на 6,3 млрд куб. м меньше прошлогоднего показателя.

В то же время показатель транзита газа по территории Украины только в ноябре составил 7,1 млрд куб. м – это на 12,3% меньше, чем за ноябрь прошлого года.

Напомним, как стало известно 3 декабря, к началу месяца объем газа в подземных хранилищах уменьшился до 16,05 млрд куб. м, в связи с чем украинские ПХГ заполнены на 51%.

Кроме того, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев предупредил, что российский "Газпром" может отказаться подписывать долгосрочный контракт на транзит через ГТС Украины.

В то же время, по его словам, желающих приобрести долю в украинской газотранспортной системе среди иностранных партнеров в настоящее время нет.
ГТС, Укртрансгаз, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине резко упали объемы транспортировки газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: pixabay.com

Транзит российского газа через Украину: Лавров озвучил прогноз Кремля

22 Ноября, 14:30

Министр иностранных дел России назвал условие для продолжения использования газотранспортной системы Украины

Экономика

Фото: nord-stream.com

Перезапуск российского газопровода ударил по транзиту газа через Украину

30 Июля, 13:39

Газопровод "Северный поток" вновь начал транспортировку газа на день раньше запланированного срока окончания ремонта
Загрузка...

Экономика

Фото: utg.ua

Россия урезала объем транзита газа через Украину

8 Августа, 13:41

В Минэнерго подсчитали, сколько газа за сутки проходит через украинскую ГТС в Европу

Экономика

Фото: naftogaz.com

Транзит газа через Украину сократился

2 Октября, 17:26

За сентябрь этого года украинская ГТС снизила транит газа на миллиард кубометров по сравнению с сентябрем-2017

Политика

Фото: Flickr

Россия может прекратить транзит газа через Украину в 2020 году

13 Сентября, 17:39

Москва не гарантирует, что продолжит транзит газа в Европу после следующего года

Экономика

Фото: AFP

Кабмину предложили продать часть ГТС Украины - СМИ

11 Сентября, 09:52

Стоимость "трубы", по оценке международной компании, составляет около 14 млрд долларов
Загрузка...